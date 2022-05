LIVE Bronzetti-Ostapenko 1-6 0-1, Roland Garros 2022 in DIRETTA: la lettone trova subito il break nel 2° set (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Altro errore di Ostapenko con il rovescio. 30-15 Termina in rete il rovescio in uscita dal servizio di Ostapenko. 30-0 COME STA GIOCANDO Ostapenko! Lucia Bronzetti non può nulla contro le bordate della lettone. 15-0 Risposta lunga di Bronzetti. 0-1 break IN AVVIO AL SECONDO TENTATIVO PER Ostapenko! 40-AD PALLA break Ostapenko! Sul nastro la palla corta di Bronzetti. 40-40 Sul nastro la risposta di Ostapenko. 40-AD PALLA break Ostapenko! Risposta micidiale e diritto lungolinea vincente. 40-40 Bronzetti prova a tenere lo scambio da fondocampo ma la ... Leggi su oasport (Di martedì 24 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Altro errore dicon il rovescio. 30-15 Termina in rete il rovescio in uscita dal servizio di. 30-0 COME STA GIOCANDO! Lucianon può nulla contro le bordate della. 15-0 Risposta lunga di. 0-1IN AVVIO AL SECONDO TENTATIVO PER! 40-AD PALLA! Sul nastro la palla corta di. 40-40 Sul nastro la risposta di. 40-AD PALLA! Risposta micidiale e diritto lungolinea vincente. 40-40prova a tenere lo scambio da fondocampo ma la ...

