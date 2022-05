Lago Massaciuccoli | muore dopo la caduta dal barchino

(Di martedì 24 maggio 2022) 118 Torre del Il corpo senza vita di un 88enne originario di Viareggio è stato trovato senza vita ieri sera nelle acque del l agoa Torre del, in via Cimarosa. L'allarme è stato ...

118 Torre del Il corpo senza vita di un 88enne originario di Viareggio è stato trovato senza vita ieri sera nelle acque del l agoa Torre del, in via Cimarosa. L'allarme è stato dato da alcuni pescatori, colleghi dell'anziano, che hanno visto nel tardo pomeriggio il suo barchino alla deriva in un canale. ...Massarosa - Dopo due anni di stop, la competizione è tornata a solcare le acque delma con soltanto nove equipaggi iscritti, tante le cause dello spopolamento delsecondo FedercacciaL'allarme è stato dato da alcuni pescatori che hanno visto nel tardo pomeriggio il suo barchino alla deriva in un canale.VIAREGGIO. Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa sera, lunedì 23 maggio, nel lago di Massaciuccoli. Si tratta di un pescatore del posto. I colleghi avevano notato nel tardo pomeriggio che il ...