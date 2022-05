Ilaria Alpi, nel buio del martirio la luce di una grande cronista (Di martedì 24 maggio 2022) Avrebbe compiuto 61 anni oggi 24 maggio, Ilaria Alpi. La giornalista della Rai muore assassinata a 33 anni non ancora compiuti il 20 marzo 1994 in Somalia, a Mogadiscio, assieme al suo operatore Miran Hrovatin. Nel 2017 la procura di Roma chiede di archiviare ogni indagine ancora aperta, per la ritenuta impossibilità di arrivare alla verità. E questo dopo che nel 2016 una clamorosa svolta processuale porta i giudici ad assolvere Hashi Omar Hassan. Si tratta dell’uomo, somalo, che era stato condannato quale autore materiale del duplice omicidio fino al terzo grado di giudizio. E poi assolto a seguito della revisione del processo, nel 2016. Liberato dopo aver scontato da innocente 17 anni di carcere sui 26 comminati. Risulta impossibile, affermano i magistrati, accertare l’identità dei killer e il movente del duplice delitto di Ilaria ... Leggi su velvetmag (Di martedì 24 maggio 2022) Avrebbe compiuto 61 anni oggi 24 maggio,. La giornalista della Rai muore assassinata a 33 anni non ancora compiuti il 20 marzo 1994 in Somalia, a Mogadiscio, assieme al suo operatore Miran Hrovatin. Nel 2017 la procura di Roma chiede di archiviare ogni indagine ancora aperta, per la ritenuta impossibilità di arrivare alla verità. E questo dopo che nel 2016 una clamorosa svolta processuale porta i giudici ad assolvere Hashi Omar Hassan. Si tratta dell’uomo, somalo, che era stato condannato quale autore materiale del duplice omicidio fino al terzo grado di giudizio. E poi assolto a seguito della revisione del processo, nel 2016. Liberato dopo aver scontato da innocente 17 anni di carcere sui 26 comminati. Risulta impossibile, affermano i magistrati, accertare l’identità dei killer e il movente del duplice delitto di...

Advertising

la_mapi3 : RT @paola_briganti: Ilaria Alpi oggi avrebbe compiuto 61 anni. È sempre nei nostri cuori, nei nostri pensieri, nella nostra lotta per la… - MonicaCimbro : RT @AlzogliOcchi: La paura non ha l’abitudine di dire la verità” di Tacito In ricordo di Ilaria Alpi, che oggi avrebbe compiuto 61 anni, l… - salvatorecapas4 : RT @AlzogliOcchi: La paura non ha l’abitudine di dire la verità” di Tacito In ricordo di Ilaria Alpi, che oggi avrebbe compiuto 61 anni, l… - CasaLettori : RT @crociangelini: @CasaLettori @crucant @Bassi10Bassi @POKI33847251 @dario39355099 Buongiorno Maria Anna e grazie per il ricordo di Ilaria… - giannimicari : RT @AlzogliOcchi: La paura non ha l’abitudine di dire la verità” di Tacito In ricordo di Ilaria Alpi, che oggi avrebbe compiuto 61 anni, l… -