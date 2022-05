Il viaggio di Vincenza per ResQ | pedala su terra per salvare vite in mare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 maggio 2022) “Sono orgogliosamente del Sud e dalsono attratta. Il, come l’acqua, è Vita o può essere morte: se salviamoumane insieme, resta vita. Restiamo umani”. Si chiamaLofino, 37 anni, salentina, si occupa di progetti umanitari, ha tre cuori: uno nel petto e due nei polpacci.: “migrante” per vocazione e matta per natura. Dal 27 aprile è in: 3.000 km in bicicletta in solitaria girando la Tunisia e l’Italia. Partita da Sidi Bouzid (città-simbolo per la Tunisia e per tutto il mondo arabo), approda a Palermo (unico tratto in cui non hato, sull’acqua), tappa a Siracusa e via a risalir l’Italia fino a Milano. Il traguardo vero è raccogliere fondi a favore di– People Saving People a questo link, associazione ...