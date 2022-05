Gia Coppola sarà la regista di un documentario sui fan delle boyband intitolato Superfans: screaming. crying. (Di martedì 24 maggio 2022) La regista Gia Coppola si metterà alla prova con un documentario in occasione del progetto Superfans: screaming. crying. throwing up. Gia Coppola sarà la regista di un documentario su i fan delle boyband, un progetto di cui sarà produttrice in collaborazione con Jason Bateman e Michael Costigan. Il progetto si intitola, per ora Superfans: sceeaming. crying, throwing up, e si ispira a un saggio scritto dalla giornalista, e fangirl, Maria Sherman. Il documentario tratto da Larger Than Life: A History of Boy Bands from NKOTB to BTS, come suggerisce il titolo, avrà al centro i fan delle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 24 maggio 2022) LaGiasi metterà alla prova con unin occasione del progetto. throwing up. Gialadi unsu i fan, un progetto di cuiproduttrice in collaborazione con Jason Bateman e Michael Costigan. Il progetto si intitola, per ora: sceeaming., throwing up, e si ispira a un saggio scritto dalla giornalista, e fangirl, Maria Sherman. Iltratto da Larger Than Life: A History of Boy Bands from NKOTB to BTS, come suggerisce il titolo, avrà al centro i fan...

Advertising

coppola_amalia : @TheJeruTimes @barulino Sono già in commercio????????? - FrankHausdoerfe : RT @beautifulcelebz: Margot Robbie by Gia Coppola - fairygracie1 : RT @smokingdunst: palo alto (2013) dir. gia coppola the virgin suicides (1999) dir. sofia coppola - PedrettiAlberto : @Aelois_ Già... Potere della parentela con Coppola... E del misterioso Oscar per Moonstruck.... - sclxscdbk : RT @smokingdunst: palo alto (2013) dir. gia coppola the virgin suicides (1999) dir. sofia coppola -