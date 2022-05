Elezioni e Referendum giugno 2022: guida completa al voto (Di martedì 24 maggio 2022) L’election day sta per arrivare. Domenica 12 giugno 2022, dalle 7 alle 23, si voterà in tutta Italia per il Referendum popolare abrogativo sulla Giustizia, e in circa mille Comuni si terranno anche le Elezioni amministrative che interesseranno quasi 9 milioni di elettori. Di questi Comuni, 26 sono capoluoghi di provincia, di cui 4 sono anche capoluogo di Regione, ovvero: Catanzaro; Genova; L’Aquila; Palermo. Nelle città con più di 15mila abitanti, inoltre, in caso di ballottaggio si voterà di nuovo il 26 giugno 2022. Considerando che gli elettori entreranno in cabina elettorale con almeno 5 schede, in questo articolo si proverà a fare chiarezza su come funzionerà il voto per i Referendum e per le amministrative, richiamando anche alcuni errori da ... Leggi su leggioggi (Di martedì 24 maggio 2022) L’election day sta per arrivare. Domenica 12, dalle 7 alle 23, si voterà in tutta Italia per ilpopolare abrogativo sulla Giustizia, e in circa mille Comuni si terranno anche leamministrative che interesseranno quasi 9 milioni di elettori. Di questi Comuni, 26 sono capoluoghi di provincia, di cui 4 sono anche capoluogo di Regione, ovvero: Catanzaro; Genova; L’Aquila; Palermo. Nelle città con più di 15mila abitanti, inoltre, in caso di ballottaggio si voterà di nuovo il 26. Considerando che gli elettori entreranno in cabina elettorale con almeno 5 schede, in questo articolo si proverà a fare chiarezza su come funzionerà ilper ie per le amministrative, richiamando anche alcuni errori da ...

