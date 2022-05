Dargen D’Amico è il nuovo giudice di X Factor Italia (Di martedì 24 maggio 2022) Dargen D’Amico, il produttore e artista che a Sanremo ha portato il brano Dove si balla, è uno dei nuovi giudici di X Factor Italia. Ad annunciarlo sui propri social è proprio il talent show. Dargen D’Amico si aggiunge così a Fedez (di cui è già amico e collaboratore) e Ambra Angiolini. Resta vacante la sedia del quarto giudice, anche se pare che sia nell’aria la riconferma di Manuel Agnelli, quota rock del programma. Per Dargen D’Amico inizia l’avventura a X Factor Dopo il grandissimo successo sul palco dell’Ariston, l’artista è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura che lo vedrà a fianco dell’amico e collaboratore Fedez, che invece è una conoscenza di lunga data. Dargen ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 24 maggio 2022), il produttore e artista che a Sanremo ha portato il brano Dove si balla, è uno dei nuovi giudici di X. Ad annunciarlo sui propri social è proprio il talent show.si aggiunge così a Fedez (di cui è già amico e collaboratore) e Ambra Angiolini. Resta vacante la sedia del quarto, anche se pare che sia nell’aria la riconferma di Manuel Agnelli, quota rock del programma. Perinizia l’avventura a XDopo il grandissimo successo sul palco dell’Ariston, l’artista è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura che lo vedrà a fianco dell’amico e collaboratore Fedez, che invece è una conoscenza di lunga data....

Advertising

trash_italiano : ?? Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini confermati ad #XF2022 ?? In attesa del quarto ed ultimo nome ? - grillobiagio2 : RT @trash_italiano: ?? Dargen D’Amico, Fedez e Ambra Angiolini confermati ad #XF2022 ?? In attesa del quarto ed ultimo nome ? - valyyy_com : Raga forse per quest’anno #XF2022 , tra Ambra e Dargen D’Amico, per la prima volta nella vita non lo guardo ?? - CorriereCitta : X Factor 2022, è ufficiale Dargen D’Amico sarà il nuovo giudice - Affaritaliani : Chi è Dargen D'Amico, dall'amicizia con Fedez alla giuria di X Factor 2022 -