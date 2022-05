Conference League / Roma-Feyenoord, Mourinho: "Due finali in 4 giorni ma quest'ultima vale la storia" (Di martedì 24 maggio 2022) Il tecnico della Roma, José Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di UEFA Europa Conference League contro il Feyenoord:È stato un lungo viaggio, iniziato in... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 24 maggio 2022) Il tecnico della, José, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di UEFA Europacontro il:È stato un lungo viaggio, iniziato in...

Advertising

pisto_gol : il calcio italiano è fallito e fa finta di non saperlo, la conference league è il nostro habitat - Dagospia - InfoAtac : #info #atac Finale Conference League Roma-Feyenoord, domani su disposizione della Questura -bus e tram rete Atac: u… - Gazzetta_it : #Mourinho: 'Quella di Tirana sarà la finale più importante della mia carriera' #AsRoma #Conference - CalcioNews24 : Conference League: le parole di Mancini e Pellegrini in conferenza - giorginabg : @TimelineCR7 Ora non ti vuole più nessuno e devi stare in quella squadretta di incapaci che finiranno nella Conference League. -