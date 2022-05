Cavani alla Salernitana: pronto il grande colpo (Di martedì 24 maggio 2022) SALERNO - Manco fosse il 19 marzo, alla Salernitana è venuta immediatamente un' idea meravigliosa da fare ad Edinson Cavani : a un papà lontano, che sta migliaia di chilometri lontano da suoi due ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 24 maggio 2022) SALERNO - Manco fosse il 19 marzo,è venuta immediatamente un' idea meravigliosa da fare ad Edinson: a un papà lontano, che sta migliaia di chilometri lontano da suoi due ...

Advertising

sportli26181512 : #Cavani alla #Salernitana: pronto il grande colpo: L’attaccante uruguaiano si svincolerà a giugno dal Manchester Un… - infoitsport : Iervolino sogna in grande, vuole portare Cavani alla Salernitana: circolano le cifre - infoitsport : Cavani alla Juventus, il retroscena bomba: numeri e trattativa top secret - infoitsport : “Koulibaly alla Juve? No, è come vedere Cavani alla Salernitana” – Canale21 - OCardinal17 : RT @MonicaMoka79: @OCardinal17 @gemavideo76 Cavani va alla Salernitana -