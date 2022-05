Calendario scolastico, in Lombardia si torna in classe il 12 settembre (Di martedì 24 maggio 2022) La Regione Lombardia e l'Ufficio scolastico Regionale hanno confermato l'inizio dell'anno scolastico 2022/23 per il giorno 12 settembre 2022 e la sua conclusione l'8 giugno 2023. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 24 maggio 2022) La Regionee l'UfficioRegionale hanno confermato l'inizio dell'anno2022/23 per il giorno 122022 e la sua conclusione l'8 giugno 2023. L'articolo .

