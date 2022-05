Calcio | Marcelino lascia Athletic Bilbao ' Non sento fiducia club'

Advertising

sportface2016 : #AthleticClub, #Marcelino annuncia l'addio al club: 'Sento di non avere la fiducia di cui ho bisogno' -

TUTTO mercato WEB

"E' arrivato il momento di fare un passo indietro e chiudere una bella storia, è arrivato il momento di salutare - le parole di- Me ne vado perchè sento che il club non mi dà la fiducia di ...Tra Spalletti, Rudi Garcia,e Pioli, nello scetticismo generale, la spunta quest'ultimo. ...con il senno di poi non è da escludere che in Pioli " uno degli allenatori più verticali del... Athletic Bilbao, Marcelino: "Sono molto soddisfatto: disputata una partita straordinaria" Il tecnico era in carica da gennaio 2021 BILBAO (SPAGNA) (ITALPRESS) - Marcelino Garcia Toral non sarà l'allenatore dell'Athletic Bilbao ...Athletic Bilbao, l'allenatore asturiano Marcelino annuncia l'addio al club: "Sento di non avere la fiducia di cui ho bisogno" ...