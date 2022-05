Bersani a La7 | “Se la critica ai 5 Stelle diventa la volontà di umiliarli o di farli scomparire | si abbia l’onestà di dire che vanno bene Meloni e Salvini”

(Di martedì 24 maggio 2022) “Conte sta cercando di dare al M5s un profilo cheun’impronta orientata alla pace, un profilo ambientalista, un profilo di sostegno ai più poveri, un profilo civico. Dopodiché, Conte è in mezzo a mille difficoltà perché il Movimento non si dà ancora un’organizzazione. Il punto, però, riguarda il centrosinistra e la grande area progressista, fatta di politici, di commentatori, di intellettuali, di popolo: se laai 5ladio di, come dice qualcuno chiaramente, questinodiche“. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi ...

Advertising

La7tv : #lariachetira Pier Luigi Bersani (Articolo Uno): 'A poco a poco, con questa storia della democrazia contro le autoc… - La7tv : #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): 'Conte sta cercando di dare un profilo ai 5 Stelle, in mezzo a mille diffic… - La7tv : #lariachetira @PBersani: 'Nelle prossime settimane o sbuca un'ipotesi di negoziato o noi andiamo a una cronicizzazi… - ZanghiGiovanni : RT @La7tv: #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): 'Questo piano italiano per la pace lo ritengo un passo che almeno chiarisce cosa vuole l… - ZanghiGiovanni : RT @La7tv: #lariachetira @PBersani: 'Nelle prossime settimane o sbuca un'ipotesi di negoziato o noi andiamo a una cronicizzazione di questa… -

La7

Così Pier Luigiospite di L'Aria che Tira suSono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi, ospite di 'Otto e mezzo' (). Vedi Anche Conte: 'L'Italia ha già fornito armi all'Ucraina, ora porre fine alla guerra. Necessario confronto ... Pier Luigi Bersani su Mario Draghi: "A parte qualche inflessione iniziale, mi pare che si sia via via ricondotto a una linea più consona per una soluzione ragionevole" Roma, 24 mag. "Conte sta cercando di dare un profilo al M5S orientato alla pace, ambientalista, in mezzo a mille difficoltà. Il punto riguarda il centrosinistra ...“L’incontro tra Draghi e Biden Almeno un passo è stato fatto, ma non è che adesso dobbiamo stringere i bulloni tra Europa e Nato, perché sono cose un po’ diverse. Questa nuova Europa noi la immaginia ...