Zuppa di Porro 23 maggio 2022

(Di lunedì 23 maggio 2022)di. I giornali non sanno più come titolare sulla guerra e dunque la mollano. Primo giorno da più di due mesi, solo il Corsera ci apre. Per il resto l’evergreen dell’europa che ci chiede di tassare. Intervista di Brunetta da mandare a memoria, a futura memoria della sua prossima giravolta intellettuale: non abbiamo bisogno di tagliare la spesa pubblica. Lui infatti la alimenta. E sulla libertà: riguarda alla guerra, prima la libertà e poi la pace. Ma non valeva anche per il Covid? nooooooo La retorica su Falcone, ricordate la Borsellino, ha iniziato a morire quando mollato dai suoi colleghi. Gli stessi che oggi lo celebrano. Libero apre sulla giustizia e l’affida alla Bongiorno. Il casino del cdx. Il vaiolo e la quarantena in Belgio. Vince il Milan e Crosetti fà il poeta con il cielo di alabastro. ...

