Xbox Game Pass: in arrivo Assassin’s Creed e For Honor (Di lunedì 23 maggio 2022) Grande sbarco dei titoli Ubisoft anche sul servizio Xbox Game Pass che, a breve, si arricchirà di Assassin’s Creed Origins e For Honor Se ne era già parlato qualche tempo fa del possibile arrivo di due titoli tripla A, naturalmente targati Ubisoft, sull’Xbox Game Pass, ma ora possiamo finalmente dire che si tratta di Assassin’s Creed Origins e For Honor. Due titoli niente male per chi predilige i combattimenti all’arma bianca, ma andiamo avanti con un po’ di ordine! Xbox Game Pass: Assassin’s Creed e For Honor, doppio colpo a giugno A questo punto la domanda che ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 23 maggio 2022) Grande sbarco dei titoli Ubisoft anche sul servizioche, a breve, si arricchirà diOrigins e ForSe ne era già parlato qualche tempo fa del possibiledi due titoli tripla A, naturalmente targati Ubisoft, sull’, ma ora possiamo finalmente dire che si tratta diOrigins e For. Due titoli niente male per chi predilige i combattimenti all’arma bianca, ma andiamo avanti con un po’ di ordine!e For, doppio colpo a giugno A questo punto la domanda che ...

