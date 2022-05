VIDEO | La nipote di Chris Jericho picchiata e bullizzata a scuola | lui minaccia di parlarne in tv

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 23 maggio 2022) Bruttissimo episodio in Florida denunciato dal wrestler della AEW. Il leggendario wrestler ex WWE ha pubblicato undavvero crudo in cui la sua giovaneJayda è vittima di spietato bullismo da quella che sembra essere una compagna di. Il wrestler ha scritto un accorato appello dicendo che nessuno ha fatto nulla per aiutarla malgrado le richieste pressanti della famiglia. La denuncia di“Hey Hillsborough County Public Schools, miaè stata incessantementealla Mulreannan Middle School da mesi. Malgrado le preghiere della mia famiglia, nessuno ha fatto nulla per aiutarla e questo è stato il risultato qualche giorno fa. Se non prendete provvedimenti sarò felice di ...