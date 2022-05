Un ponte per le aree interne al centro del terzo Forum (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Circa trecento amministratori, tecnici, operatori sociali e imprenditori, provenienti da più regioni, parteciperanno al terzo Forum delle aree interne, promosso da UNIpace e dai “Vescovi per le aree interne”, che si terrà dal 26 al 28 maggio prossimi nel complesso “La Pace” sulla collina delle Guardie a Benevento. L’iniziativa ha come tema: “Mobilità veloce e suolo lento” e prosegue nel dialogo tra le realtà territoriali più deboli del Paese perché vengano superati i campanilismi e gli egoismi in una visione di bene comune e di riscatto delle comunità. Dopo il Forum introduttivo del 2019, e il riuscito percorso di tre webinar tematici (febbraio e marzo 2021), si lavora alla creazione di un organismo di coordinamento permanente per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Circa trecento amministratori, tecnici, operatori sociali e imprenditori, provenienti da più regioni, parteciperanno aldelle, promosso da UNIpace e dai “Vescovi per le”, che si terrà dal 26 al 28 maggio prossimi nel complesso “La Pace” sulla collina delle Guardie a Benevento. L’iniziativa ha come tema: “Mobilità veloce e suolo lento” e prosegue nel dialogo tra le realtà territoriali più deboli del Paese perché vengano superati i campanilismi e gli egoismi in una visione di bene comune e di riscatto delle comunità. Dopo ilintroduttivo del 2019, e il riuscito percorso di tre webinar tematici (febbraio e marzo 2021), si lavora alla creazione di un organismo di coordinamento permanente per ...

