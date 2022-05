Un grande asteroide saluterà la Terra il 27 maggio

Advertising

HDblog : Asteroide grande 4 volte l'Empire State Building si avvicinerà alla Terra il 27/5 - v3rd3acqua : RT @annidicera: E a grande richiesta sta tornando... l'#asteroide - Peppezappulla : RT @annidicera: E a grande richiesta sta tornando... l'#asteroide - Stefanotrip3 : RT @luigibignami: Cerere (il più grande asteroide a noi noto, oggi considerato un pianeta nano) probabilmente si formò più lontano nel sist… - luigibignami : Cerere (il più grande asteroide a noi noto, oggi considerato un pianeta nano) probabilmente si formò più lontano ne… -

10 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto VIA VIA FONTE Notizie Relazionate asteroidi rischio terra Articolo Scienzasfiora la Terra, tornerà a trovarci tra 7 anni 42 29 Aprile 2022Secondo le rilevazioni della Nasa , un enorme, quattro volte piùdell'Empire State Building, si sta dirigendo verso la Terra e dovrebbe raggiungere il punto più vicino al nostro pianeta nella giornata del 27 Maggio. Naturalmente ...Due chilometri circa di diametro, come quattro Empire State Building uno sull'altro: tanto misura l'asteroide 7335 (1989 JA ... circa 48 milioni di chilometri dall'orbita terrestre: la maggior parte ...È stato denominato 7335 (1989 JA) e, come riferisce Live Science, è, tra gli asteroidi che durante quest’anno si sono avvicinati o si avvicineranno alla Terra, il più grande in assoluto. Ha ...