Ultime Notizie – Governo | Salvini | “Pd di Letta vive su Marte”

"Abbiamo difeso la casa e i risparmi degli italiani, lavoriamo per la pace in Ucraina e per la pace fiscale in Italia. Intanto Letta e il Pd passano il tempo proponendo ius soli, ddl Zan e cambio della legge elettorale. Vivono su Marte o vivono in Italia?". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. "L'opposizione che Salvini sta facendo al Governo ha superato il limite", le parole di Letta pronunciate oggi a margine di un'iniziativa elettorale a Catanzaro. "Salvini e la Lega sono un partito di maggioranza. Io credo che, se si chiede a qualunque cittadino italiano cosa pensa e che impressione ha su Salvini e sulla Lega, la maggior parte dicano che, dalle posizioni che prende, è diventato un partito di opposizione".

