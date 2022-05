Ucraina, Renzi “Inviato UE e Nato per dei veri negoziati” (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ci vuole un Inviato di Unione Europea e Nato per iniziare i negoziati veri: il colpevole è Putin, ha aperto questa guerra, chiuderla però è un gran problema, ci vuole la politica per chiuderla, non la chiudi sul campo”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi ospite a Quarta Repubblica su Rete4. Quindi sul caro bollette, ha aggiunto: “Le speculazioni energetiche erano iniziate prima, la guerra in Ucraina le ha solo aggravate”. Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ci vuole undi Unione Europea eper iniziare i: il colpevole è Putin, ha aperto questa guerra, chiuderla però è un gran problema, ci vuole la politica per chiuderla, non la chiudi sul campo”. Così il leader di Italia Viva Matteoospite a Quarta Repubblica su Rete4. Quindi sul caro bollette, ha aggiunto: “Le speculazioni energetiche erano iniziate prima, la guerra inle ha solo aggravate”. Foto: agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

