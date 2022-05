Ucraina: Oms, 248 attacchi alla sanità con 75 morti e 59 feriti (Di lunedì 23 maggio 2022) Kiev, 23 mag. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale della sanità ha "verificato altri 30 attacchi all'assistenza sanitaria" in Ucraina. "Al 23 maggio - informa la sezione Oms del Paese - sono stati verificati 248 attacchi alla sanità. Questi attacchi sono avvenuti tra il 24 febbraio e il 19 maggio e hanno causato 75 morti e 59 feriti. L'assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo", ribadisce l'agenzia. Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Kiev, 23 mag. (Adnkronos Salute) - L'Organizzazione mondiale dellaha "verificato altri 30all'assistenza sanitaria" in. "Al 23 maggio - informa la sezione Oms del Paese - sono stati verificati 248. Questisono avvenuti tra il 24 febbraio e il 19 maggio e hanno causato 75e 59. L'assistenza sanitaria non dovrebbe mai essere un obiettivo", ribadisce l'agenzia.

