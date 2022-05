Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Vadim Shishimarin, 21 anni, è stato giudicato colpevole nel primo processo a Kiev per crimini di guerra e… - fattoquotidiano : Fine pena mai. È stato condannato all’ergastolo il sergente Vadim Shishimarin, il primo soldato russo processato pe… - ilpost : George W. Bush ha condannato «l’invasione brutale e totalmente ingiustificata dell’Iraq. Volevo dire, dell’Ucraina» - ilfaroonline : Ucraina, condannato all’ergastolo il primo soldato russo accusato di crimini guerra - neXtquotidiano : Condannato all’ergastolo #VadimShishimarin, il soldato russo accusato di crimini di guerra in Ucraina -

