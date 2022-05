Totti: “Maldini ha fatto un grande lavoro. Ibrahimovic? Spero continui” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Io come Maldini alla Roma? Paolo è stato per tantissimi anni fuori dal Milan, ho ancora tempo. Faccio un plauso a Paolo, ha fatto un grandissimo lavoro, ha messo su una squadra e uno staff all’altezza del Milan, sono contento per lui“. Queste le parole di Francesco Totti ai microfoni di Sky a San Siro in occasione del match di beneficienza organizzato da Eto’o, riferendosi alla carriera di Maldini, tornato al Milan da dirigente e capace di riportare lo scudetto ai rossoneri. L’ex capitano giallorosso, dopo aver parlato del possibile arrivo di Dybala, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “È una scelta che spetta a lui, se ogni volta che fa una partita deve fermarsi per 7-10 giorni. Il fisico a 40 anni è diverso ma sarà una scelta sua, speriamo che possa continuare“. Infine, ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) “Io comealla Roma? Paolo è stato per tantissimi anni fuori dal Milan, ho ancora tempo. Faccio un plauso a Paolo, haun grandissimo, ha messo su una squadra e uno staff all’altezza del Milan, sono contento per lui“. Queste le parole di Francescoai microfoni di Sky a San Siro in occasione del match di beneficienza organizzato da Eto’o, riferendosi alla carriera di, tornato al Milan da dirigente e capace di riportare lo scudetto ai rossoneri. L’ex capitano giallorosso, dopo aver parlato del possibile arrivo di Dybala, ha parlato anche di Zlatan: “È una scelta che spetta a lui, se ogni volta che fa una partita deve fermarsi per 7-10 giorni. Il fisico a 40 anni è diverso ma sarà una scelta sua, speriamo che possa continuare“. Infine, ...

