Scende ancora il prezzo del gas che torna sotto i valori precedenti all’invasione dell’Ucraina. In Europa corsa a riempire le riserve (Di lunedì 23 maggio 2022) ancora una chiusura in forte in calo per il gas, che ha terminato le contrattazioni ad Amsterdam, mercato di riferimento per l’Europa, in flessione del 5,2% a 83,2 euro al megawattora, su valori inferiori a quelli del 23 febbraio 2022, giorno antecedente lo scoppio della guerrain Ucraina. I prezzi hanno toccato i minimi da tre mesi mentre la corsa dei Paesi europei a riempire gli stoccaggi sta portando le riserve sui livelli prossimi alla media stagionale L’Italia ha ad esempio portato il livello di riempimento dei suoi depositi al 46%, con una crescita di circa mezzo punto percentuale al giorno. Per affrontare in sicurezza l’inverno e i picchi della domanda serve raggiungere il 90% entro l’autunno. Questo mentre continuano a mantenersi su valori ridotti i flussi in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022)una chiusura in forte in calo per il gas, che ha terminato le contrattazioni ad Amsterdam, mercato di riferimento per l’, in flessione del 5,2% a 83,2 euro al megawattora, suinferiori a quelli del 23 febbraio 2022, giorno antecedente lo scoppio della guerrain Ucraina. I prezzi hanno toccato i minimi da tre mesi mentre ladei Paesi europei agli stoccaggi sta portando lesui livelli prossimi alla media stagionale L’Italia ha ad esempio portato il livello di riempimento dei suoi depositi al 46%, con una crescita di circa mezzo punto percentuale al giorno. Per affrontare in sicurezza l’inverno e i picchi della domanda serve raggiungere il 90% entro l’autunno. Questo mentre continuano a mantenersi suridotti i flussi in ...

