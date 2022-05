Roland Garros 2022, Nadal: “Non posso rilassarmi: mi serve la massima intensità” (Di lunedì 23 maggio 2022) Rafael Nadal ha parlato in conferenza stampa dopo il triplice 6-2 rifilato all’australiano Jordan Thompson nel suo esordio al Roland Garros 2022. Questa la sua analisi: “Ci sono stati bei momenti di gioco. Ho iniziato con le idee molto chiare. Sono stato in grado di applicare il mio schema di gioco. La mia grande forza sulla terra battuta è che riesco a giocare ad un tasso di palla molto alto senza che ciò rappresenti un grande rischio per me. Per questo ho bisogno della massima intensità e non posso rilassarmi di una virgola al momento. Quando arrivi con 20 vittorie sul campo e molta fiducia puoi scendere un po’, ma questa volta non posso permettermelo. Con il secondo set 4-1 ho fatto una partita orribile e da lì le cose sono andate ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Rafaelha parlato in conferenza stampa dopo il triplice 6-2 rifilato all’australiano Jordan Thompson nel suo esordio al. Questa la sua analisi: “Ci sono stati bei momenti di gioco. Ho iniziato con le idee molto chiare. Sono stato in grado di applicare il mio schema di gioco. La mia grande forza sulla terra battuta è che riesco a giocare ad un tasso di palla molto alto senza che ciò rappresenti un grande rischio per me. Per questo ho bisogno dellae nondi una virgola al momento. Quando arrivi con 20 vittorie sul campo e molta fiducia puoi scendere un po’, ma questa volta nonpermettermelo. Con il secondo set 4-1 ho fatto una partita orribile e da lì le cose sono andate ...

