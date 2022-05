Roland Garros 2022, esordio amaro per Giannessi: passa Gojo dopo cinque ore (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessandro Giannessi esce di scena al primo turno del Roland Garros 2022. Il lucky loser spezzino si è arreso dopo cinque ore contro il croato Borna Gojo, impostosi con lo score di 6-4 (3)6-7 (4)6-7 7-6(4) 6-4. Ci sono tanti rimpianti per l’azzurro, che nel quarto set ha servito anche per il match sul punteggio di 6-5. Nel quinto e decisivo set, inoltre, il ligure ha avuto ben quattro palle break (tre consecutive) nel quarto game. L’avversario poi, una volta cancellate, ha trovato lui l’allungo decisivo nel gioco successivo, chiudendo di fatto la pratica in suo favore. Di seguito il recap della sfida. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL MATCH – Nel primo set Giannessi parte ad handicap. Il ligure, infatti, si ritrova sotto sul 5-1. ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Alessandroesce di scena al primo turno del. Il lucky loser spezzino si è arresoore contro il croato Borna, impostosi con lo score di 6-4 (3)6-7 (4)6-7 7-6(4) 6-4. Ci sono tanti rimpianti per l’azzurro, che nel quarto set ha servito anche per il match sul punteggio di 6-5. Nel quinto e decisivo set, inoltre, il ligure ha avuto ben quattro palle break (tre consecutive) nel quarto game. L’avversario poi, una volta cancellate, ha trovato lui l’allungo decisivo nel gioco successivo, chiudendo di fatto la pratica in suo favore. Di seguito il recap della sfida. IL PROGRAMMA DEL TORNEO IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL MATCH – Nel primo setparte ad handicap. Il ligure, infatti, si ritrova sotto sul 5-1. ...

