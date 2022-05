(Di lunedì 23 maggio 2022) Il 12 giugno 2022 l’Italia va al voto. I cittadini che non saranno chiamati alle urne per le elezioni comunali, saranno comunque interessati dal...

giorgio_gori : SÌ al #referendum sulla #custodiacautelare perché troppe persone sono detenute in Italia senza una condanna definit… - 73deva73 : Referendum, rischio astensione record. Il #csm pare abbia già raggiunto il suo risultato. - eiopago1 : #2016iMercati ??3 luglio 2016: #Citigroup giudica il referendum il più grande rischio del 2016 nello scenario politi… - moneypuntoit : ?? Sondaggi, referendum a rischio flop totale: Salvini si defila? ?? - Manu1485 : RT @Michele_Anzaldi: Referendum Giustizia a rischio flop. Anzaldi: 'Rai informi i cittadini sui quesiti' -

SPILLO/ Il gioco dei 4 cantoni che mette ail Governo "ABOLIRE LE LEGGI CON LANCIAFIAMME": ... Io penso che in realtà fosse contro i. Ma se non vi partecipano neppure loro " - il ...Oggi l'applicazione di queste misure è prevista: Nel caso in cui vi sia ildi reiterazione ... L'obiettivo che ilsi pone è quello di cancellare l'ultima parte dell'articolo 274 del ... Sondaggi, referendum a rischio flop totale: Salvini si defila Roma, 23 mag. (askanews) - "Perché oggi Palermo, alla fine della cosiddetta 'era Orlando', si appresta ad affrontare delle nuove elezioni e ...Un referendum, quello per il quale i cittadini sono chiamati a votare il 12 giugno, decisivo per le sorti della giustizia italiana, che sotto certi aspetti presenta ancora malfunzionamenti È important ...