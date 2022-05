Presentata la nuova Stagione di Cas’Aupa?

Leggi su udine20

(Di lunedì 23 maggio 2022) – È statala XIIIdi. A raccontare i dettagli del ricco calendario è stato il presidente del circolo Arci di via Val Aupa, Francesco Nguyen, che ha precisato: «Come disse qualcuno, viviamo veramente in tempi interessanti. Nonostante le bombe molotov – ha ricordato facendo riferimento ai recenti fatti di cronaca che hanno colpito l’associazione -, il rincaro di tutti i materiali e le difficoltà burocratiche onnipresenti,entra nella sua tredicesimasempre più in salute, con centinaia di soci e quasi 40 volontarie e volontari tra le nostre fila, a testimonianza di come i giovani del nostro territorio siano affamati di spazi di aggregazione, di cultura a loro misura e, soprattutto, di creare qualcosa di nuovo». OLTRE 30 EVENTI – Da maggio a fine luglio – ...