Advertising

news_mondo_h24 : Modena, bambina di 4 anni cade dal settimo piano - fanpage : Una bimba di 4 anni è morta precipitando dal settimo piano. La piccola è deceduta all'istante, sul posto i soccorri… - leggoit : Modena, una bimba di 4 anni muore cadendo dal settimo piano - Carlino_Modena : Il Casumaro si aggiudica il primo round Solierese superata da una rete di Vinci - Polito721 : RT @autospornoson: Ferrari 360 Modena, una autentica belleza. http://t.co/uLfG0bhoIu -

bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a, in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. Niente ...bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a, in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane. Niente ...(ANSA) - MODENA, 23 MAG - Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena, in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di ...MODENA - Una bambina di quattro anni è morta cadendo da un balcone posto al settimo piano a Modena, in via Giardini. La bambina, a quanto risulta, abitava lì insieme alla famiglia di origini africane.