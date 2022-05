Massimo Giletti Alessandra Moretti è ancora innamorata di me lei s’infuria (Di lunedì 23 maggio 2022) Massimo Giletti, che in un’intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre il suo passato sentimentale, si sofferma sulla storia con l’europarlamentare del Partito Democratico che a suo dire nutrirebbe ancora un sentimento nei suoi confronti. La politica afferma di non tollerare «intromissioni nella vita privata».«Alessandra Moretti? È ancora innamorata di me». Ma la Moretti Leggi su people24.myblog (Di lunedì 23 maggio 2022), che in un’intervista al Corriere della Sera in cui ripercorre il suo passato sentimentale, si sofferma sulla storia con l’europarlamentare del Partito Democratico che a suo dire nutrirebbeun sentimento nei suoi confronti. La politica afferma di non tollerare «intromissioni nella vita privata».«? Èdi me». Ma la

Advertising

repubblica : Massimo Giletti: 'Alessandra Moretti è ancora innamorata di me'. Ma lei smentisce e annuncia una querela - La7tv : Questa sera una puntata di @nonelarena con Massimo #Giletti alle 21:15. Qui gli ospiti di puntata. #nonelarena - DonnaGlamour : Alessandra Moretti contro Massimo Giletti: “Io lo denuncerò” - cafifal : RT @DonatoRobilotta: Qui politica. Una intervista frivola come il personaggio. Nell'ultima riga dice che potrebbe cambiare mestiere per can… - gusutafu564 : RT @Fabrizi62640832: @nonelarena #MASSIMO GILETTI EGR. DOTT. MASSIMO GILETTI....ANCHE NOI ASPETTIAMO DA ANNI E SIAMO QUI! CONTINUIAMO AD AS… -