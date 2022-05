Manchester United | idea Demiral per la difesa

Advertising

romeoagresti : L’ad della #Juventus, Maurizio #Arrivabene: “#Pogba? È un calciatore del Manchester United quindi rispetto lui e la… - mauro_suma : A Manchester parlano del modello Milan che dovrebbe essere adottato anche dal Manchester United #sonsoddisfazioni - lil_skiddils : @saisudeeplingam @BarcaUniversal La liga: Barcelona Premier league:Manchester city Serie a: AC Milan Ligue 1: Psg U… - pasquale_caos : RT @scottotweet: La #Salernitana proverà a convincere Edinson #Cavani, che si libererà a zero dal Manchester United. - Bertolca10 : Io Manchester United ufficializza l'addio di Edinson #Cavani. Il Matador non sarà rinnovato e a 35 anni dovrà trova… -

Commenta per primo Il, complice l'arrivo di Erik ten Hag sulla panchina, è pronto a fare investimenti corposi la prossima estate. Il grande obiettivo della difesa, per i Red Devils , è Pau Torres , ...Commenta per primo Donny Van De Beek potrebbe rimanere al, con l'arrivo di Erik ten Hag sulla panchina dei Red Devils. Il futuro tecnico del, quando interpellato in merito al nazionale olandese classe 1997, ha risposto: '..."La #Salernitana proverà a convincere Edinson #Cavani, che si libererà a zero dal Manchester United", scrive il giornalista Giovanni Scotto su Twitter. La #Salernitana proverà a convincere Edinson ...Il Manchester United ha confermato ufficialmente sui social che Edinson Cavani lascerà la squadra il primo luglio: niente rinnovo di contratto, l'ex Napoli dovrà trovarsi una nuova squadra.