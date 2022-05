J-Ax: “Sono la prima persona che Fedez ha visto dopo l’ospedale” (Di lunedì 23 maggio 2022) J-Ax non crede nelle coincidenze, non crede siano dei segnali del destino ma il suo incontro con Fedez il giorno in cui ha saputo del tumore, quello sì, quello è diverso. La riconciliazione tra i due artisti non dipende dalla malattia e nemmeno dal concerto appena annunciato. Durante la conferenza stampa per Love Mi entrambi hanno voglia di raccontare, di spiegare, di rispondere alle domande, e se Fedez spiega che prima di incontrarsi dopo i famosi 4 anni hanno parlato al telefono per 6 ore e si Sono detti tutto, J-Ax racconta che dopo i familiari lui è stato il primo a sapere del tumore al pancreas. Avevano appuntamento subito dopo la visita di Fedez in ospedale, nonostante la diagnosi si Sono incontrati, nonostante per Federico ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 23 maggio 2022) J-Ax non crede nelle coincidenze, non crede siano dei segnali del destino ma il suo incontro conil giorno in cui ha saputo del tumore, quello sì, quello è diverso. La riconciliazione tra i due artisti non dipende dalla malattia e nemmeno dal concerto appena annunciato. Durante la conferenza stampa per Love Mi entrambi hanno voglia di raccontare, di spiegare, di rispondere alle domande, e sespiega chedi incontrarsii famosi 4 anni hanno parlato al telefono per 6 ore e sidetti tutto, J-Ax racconta chei familiari lui è stato il primo a sapere del tumore al pancreas. Avevano appuntamento subitola visita diin ospedale, nonostante la diagnosi siincontrati, nonostante per Federico ...

