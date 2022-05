Il Sindaco di Cagliari | “Dispiace | ma la retrocessione è sportivamente meritata”

(Di lunedì 23 maggio 2022) “enormemente per la. Sono amareggiato, tutti lo siamo, perché tremendamente innamorati di questi colori e della loro storia che uomini veri hanno reso gloriosa vincendo contro tutto e tutti. L’auspicio è quello di risalire l’anno prossimo in serie A con lo stesso spirito di quei guerrieri che hanno reso gloriosa questa maglia”. E’ il commento deldi, Paolo Truzzu allain Serie B della squadra rossoblu dopo il pareggio di ieri a Venezia. “E’ necessario rialzarsi con orgoglio e vera passione, con valori tecnici ma anche con quelli puramente umani” ha aggiunto: “Non c’è altra via per riconquistare la serie A”. SportFace.

Le dichiarazioni del Sindaco di Cagliari: "Dispiace, ma la retrocessione è sportivamente meritata. Ora la promozione in Serie A" ...CAGLIARI. In passato ha frequentato la curva. Ora Paolo Truzzu è sindaco della città, e resta un grande tifoso del Cagliari. Amareggiato e deluso per la devastante prestazione offerta a Venezia che ha ...