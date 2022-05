Il ricordo di Falcone e Borsellino. Mattarella: "L'impegno contro la mafia non consente pause" (Di lunedì 23 maggio 2022) «L'impegno contro la criminalità non consente pause nè distrazioni». Così Sergio Mattarella nella cerimonia in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci. Il Capo dello Stato ha... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 23 maggio 2022) «L'la criminalità nonnè distrazioni». Così Sergionella cerimonia in occasione del trentesimo anniversario della strage di Capaci. Il Capo dello Stato ha...

