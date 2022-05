Il Milan di Pioli | un capolavoro in 5 tappe che parte da lontano

(Di lunedì 23 maggio 2022) Maldini resiste, ma per tutto il lockdown non c'è giorno in cui non circolino voci sul nuovo progetto dell'uomo che ha reso grande il Lipsia: un giorno la Gazzetta spara addirittura la notizia, mai ...

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - acmilan : ??? Stefano Pioli: “Abbiamo scritto una storia d’amore unica. La felicità è amore, nulla di più. E io sono innamorat… - AntoVitiello : #Pioli: 'Le tre immagini di questa stagione? La vittoria nel derby, quella contro la Lazio e i discorsi di… - mirkosibilio : RT @marcoazzi66: IN CAMPO Maignan-Ospina X Calabria-Di Lorenzo 2 Tomori-Rrahmani 1 Kalulu-Koulibaly 2 Theo-Mario Rui 1 Tonali-Fabian X Kess… - MM_Tweet_ : RT @theocrazia: Paolo Maldini Stefano Pioli Zlatan Ibrahimovic Il Milan è rinato da qui. -

I cambi dispostano in avanti il baricentro del, ma sono quelli di Inzaghi a ribaltare completamente il match: l'uscita quasi contemporanea di Perisic e Calhanoglu, i due migliori in ...Scudetto al. Dietro l'Inter. Primo Stefano, secondo Simone Inzaghi. Un campionato lungo, faticoso, pieno di colpi di scena. Non alla fine, negli ultimi novanta minuti dove è andato tutto come previsto.“Quella di ieri è stata una giornata clamorosa, un’emozione incredibile che mi ha ripagato di tutta l’ansia che provo ogni domenica fin da 24 ore prima”. Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha com ...Alla fine i rossoneri sono riusciti a vincere la volata scudetto con l’Inter e a chiudere a quota 86 punti, a +2 sui cugini nerazzurri. E’ stata una corso sul filo del rasoio fino all’ultimo, nella qu ...