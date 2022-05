“Ho scoperto cosa fa”. Isola dei Famosi, ‘fucilata’ di Estefania a Roger: ormai è guerra aperta (Di lunedì 23 maggio 2022) Niente da fare, la situazione all’Isola dei Famosi è ancora turbolenta tra Estefania Bernal e Roger Balduino. E pensare che in un primo momento sembrava che tra i due potesse nascere una vera e propria relazione sentimentale duratura. Non è andata però bene e la loro conoscenza approfondita è naufragata. Ma non è tutto, visto che i rapporti tra i due non si sono assolutamente normalizzati. L’ascia di guerra non pare essere stata abbassata, stando alle ultime dichiarazioni della modella. Prima di parlarvi di Estefania Bernal e Roger Balduino e di ciò che sta accadendo tra di loro all’Isola dei Famosi, su di lei è emersa invece una notizia negativa. I naufraghi che si trovano in nomination all’Isola dei ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Niente da fare, la situazione all’deiè ancora turbolenta traBernal eBalduino. E pensare che in un primo momento sembrava che tra i due potesse nascere una vera e propria relazione sentimentale duratura. Non è andata però bene e la loro conoscenza approfondita è naufragata. Ma non è tutto, visto che i rapporti tra i due non si sono assolutamente normalizzati. L’ascia dinon pare essere stata abbassata, stando alle ultime dichiarazioni della modella. Prima di parlarvi diBernal eBalduino e di ciò che sta accadendo tra di loro all’dei, su di lei è emersa invece una notizia negativa. I naufraghi che si trovano in nomination all’dei ...

