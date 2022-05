Hamsik lascia la Slovacchia: messaggio emozionante sui social (Di lunedì 23 maggio 2022) Marek Hamsik ha scelto di dire addio alla Slovacchia. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore con un emozionante messaggio via Instagram, con l’ex capitano del Napoli che saluta da capitano dopo 135 presenze e 26 gol con la Nazionale maggiore. Nell’ultima stagione, lo slovacco è stato protagonista con il Trabzonspor, con cui ha collezionato 32 presenze e due gol, contribuendo alla conquista del campionato turco. FOTO: Getty – Hamsik Slovacchia Di seguito l’emozionante addio di Hamsik su Instagram: “Non è stato facile, ci ho pensato a lungo. Dopo 15 anni ho deciso di chiudere una parte importante e meravigliosa della mia carriera calcistica, salutando la Nazionale. È stato un viaggio lungo e molto bello, di cui vado orgoglioso. Sono ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 23 maggio 2022) Marekha scelto di dire addio alla. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore con unvia Instagram, con l’ex capitano del Napoli che saluta da capitano dopo 135 presenze e 26 gol con la Nazionale maggiore. Nell’ultima stagione, lo slovacco è stato protagonista con il Trabzonspor, con cui ha collezionato 32 presenze e due gol, contribuendo alla conquista del campionato turco. FOTO: Getty –Di seguito l’addio disu Instagram: “Non è stato facile, ci ho pensato a lungo. Dopo 15 anni ho deciso di chiudere una parte importante e meravigliosa della mia carriera calcistica, salutando la Nazionale. È stato un viaggio lungo e molto bello, di cui vado orgoglioso. Sono ...

