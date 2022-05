Guardia di Finanza, consegnato da Effebi il primo intercettore (Di lunedì 23 maggio 2022) Venerdì 20 maggio, alla stazione navale di Bari, Effebi ha consegnato il primo intercettore costruito a seguito della gara indetta da Guardia di Finanza nel 2021. Presenti all’evento il Comandante Generale del Corpo della Guardia di Finanza Generale C. A. Giuseppe Zafarana e del generale di Divisione Francesco Mattana. Si tratta del terzo prototipo per il Corpo dopo una vedetta ibrida per acque interne ed un Pattugliatore Veloce da 44 metri. Le caratteristiche dell’intercettore per la Guardia di Finanza “Ad oggi Effebi ha un importante e diversificato portafoglio ordini in un settore difficile quale è il militare” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Katia Balducci. “Grazie alla ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 23 maggio 2022) Venerdì 20 maggio, alla stazione navale di Bari,hailcostruito a seguito della gara indetta dadinel 2021. Presenti all’evento il Comandante Generale del Corpo delladiGenerale C. A. Giuseppe Zafarana e del generale di Divisione Francesco Mattana. Si tratta del terzo prototipo per il Corpo dopo una vedetta ibrida per acque interne ed un Pattugliatore Veloce da 44 metri. Le caratteristiche dell’per ladi“Ad oggiha un importante e diversificato portafoglio ordini in un settore difficile quale è il militare” ha dichiarato l’Amministratore Delegato Katia Balducci. “Grazie alla ...

Advertising

Claudio82476468 : RT @montgisard: Ma Nicola #Fratoianni, deputato della Repubblica Italiana, è lo stesso che da rappresentante dello Stato è salito a bordo d… - pamonty64 : RT @FilcamsER: I numeri preoccupanti portati in luce da un'indagine della Guardia di Finanza in 5 hotel della Riviera Romagnola, sono stati… - Angelo_Mincuzzi : «Con Falcone lavoravamo come dei fantasmi per sconfiggere Cosa Nostra». Parla il generale della Guardia di Finanza,… - PicenoTime : Guardia di Finanza Fermo: sottratti 7mila euro ed un chilo di droga a spacciatori - trevisotoday : Bruciavano rifiuti, sequestrati dalla Guardia di Finanza due laboratori tessili -