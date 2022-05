Gli spettacoli del Parenti, le piscine che riaprono, i nuovi appuntamenti (Di lunedì 23 maggio 2022) Dal 21 maggio al 2 giugno Sala ZenitaleCABARET DELLE PICCOLE COSEdi Filippo Timi 21/05 ore 19:30 – 22/05 ore 19:30 – 24/05 ore 19:30 – 25/05 ore 19:30 – 26/05 ore 19:30 – 27/05 ore 19:30 Durata: 1 ora Tra ironia e sentimento si racconta la piccola esistenza di otto piccole cose. Esistenza fatta di tragedie, peripezie, amori e istanti di felicità. Tra queste, la candelina cianfrusaglia, un rubinetto piagnone, l’ultima sigaretta prima di smettere di fumare, un sasso innamorato di un altro sasso ma senza bocca per baciarlo… A interpretarli, in camicetta collegiale e naso di Pinocchio, dieci giovani attori diretti da Filippo Timi. uno spettacolo di Filippo Timi con Erica Bianco, Livia Bonetti, Matteo Cecchi, Roberto Gudese, Ilaria Marchianò, Viola Mirmina, Marco Risiglione, Federico Rubino, Federica Scianna luci Paolo Casati elettricista Gianni Gajardo sarta Diana Ferri assistente alla ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 23 maggio 2022) Dal 21 maggio al 2 giugno Sala ZenitaleCABARET DELLE PICCOLE COSEdi Filippo Timi 21/05 ore 19:30 – 22/05 ore 19:30 – 24/05 ore 19:30 – 25/05 ore 19:30 – 26/05 ore 19:30 – 27/05 ore 19:30 Durata: 1 ora Tra ironia e sentimento si racconta la piccola esistenza di otto piccole cose. Esistenza fatta di tragedie, peripezie, amori e istanti di felicità. Tra queste, la candelina cianfrusaglia, un rubinetto piagnone, l’ultima sigaretta prima di smettere di fumare, un sasso innamorato di un altro sasso ma senza bocca per baciarlo… A interpretarli, in camicetta collegiale e naso di Pinocchio, dieci giovani attori diretti da Filippo Timi. uno spettacolo di Filippo Timi con Erica Bianco, Livia Bonetti, Matteo Cecchi, Roberto Gudese, Ilaria Marchianò, Viola Mirmina, Marco Risiglione, Federico Rubino, Federica Scianna luci Paolo Casati elettricista Gianni Gajardo sarta Diana Ferri assistente alla ...

