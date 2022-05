Ginevra | si dimette un diplomatico russo all’Onu La lettera contro il Cremlino «Mi vergogno | la guerra in Ucraina è il più grave crimine contro i russi»

Advertising

Un dipendente della missione diplomatica permanente russa presso l'Onu a, Boris Bondarev, ha annunciato le proprie dimissioni a causa della guerra in Ucraina, affermando di 'non essersi mai vergognato così tanto' del proprio Paese. Lo ha comunicato sui social l'...Si è dimesso Boris Bondarev , consigliere russo delle Nazioni Unite a. Con una lettera condivisa sui social dall'avvocato internazionale Hillel Neuer, Bondarev ha detto: 'Non mi sono mai vergognato così tanto del mio Paese', e ha definito l 'invasione dell'...Un consigliere della missione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, Boris Bondarev, si è dimesso dal suo incarico per denunciare l’invasione dell’Ucraina. Lo afferma l’ong UN Watch, che ha pubblicato la ...Boris Bondarev ha definito le azioni del Cremlino “un crimine contro il popolo ucraino e forse il più grave verso quello russo“. Lavrov “Un eccellente esempio del degrado del sistema“ ...