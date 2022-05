Garlando Gazzetta | “Scudetto | Milan eticamente superiore” | VIDEO

Advertising

TUTTO mercato WEB

Luigiè giornalista e scrittore, classe 1962. Laureato in lettere moderne alla Cattolica di Milano, nel 1991 entra alladello Sport di cui oggi è caporedattore e prima firma della ...... uno per ognuna delle sue due anime: quella di giornalista delladello Sport e di scrittore per ragazzi, poiché, come ricorda lo stesso, 'non esistono temi da grandi e temi da ... Garlando sulla Gazzetta: “Milan, un trionfo imprevisto. Capolavoro di tutti orchestrato da Pioli” […] L’educatore Stefano Pioli è in assoluto il primo protagonista di questo scudetto che avrà per sempre la colonna sonora del coro urlato sul pullman: «Pioli is on fire». […] bra è stato il coraggio ...Luigi Garlando ha raccontato il Milan Campione d'Italia tra le pagine della Gazzetta dello Sport: ecco un estratto dell'articolo.