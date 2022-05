Advertising

ilfaroonline : Docufilm e cortometraggi: all’aeroporto di Fiumicino arriva la “movie lounge” di Rai Cinema -

Agenzia ANSA

su temi di attualità e a sfondo sociale,inediti, sono alcuni dei contenuti brevi messi a disposizione da Rai Cinema e che, nel corso dell'anno, caratterizzeranno il palinsesto ...... 3° tappa del Festival di. Al Cinema Fulgor, Tribute a Billie Holiday per una serata ... Martedì 17 maggio appuntamento con ildal titolo ITALIA IL FUOCO, LA CENERE, regia di ... Rai Cinema e aeroporti di Roma, accordo per prima movie lounge - Cinema (ANSA) - CANNES, 23 MAG - Rai Cinema ha siglato un accordo con Aeroporti di Roma (società del Gruppo Atlantia). Il primo progetto è la movie ...Né uomo né donna, la sua identità è in transizione perenne. In un viaggio da Bologna al sud, verso il suo paese natale, Porpora ripercorre con Vittorio, un compagno di viaggio più giovane, un’esperien ...