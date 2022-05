Dl aiuti | Avedisco | nuovo traguardo per la vendita diretta

Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag. (Labitalia) -, associazione vendite dirette servizio consumatori, annuncia ilche vede includere la categoria degli incaricati alle vendite nel 'decreto'. "Con il decreto Legge 17 maggio 2022 numero 50 il governo riconosce infatti una indennità una tantum di euro 200,00 ad alcune categorie di lavoratori, tra cui appunto gli incaricati alle vendite a domicilio. Tale bonus è stato pensato per sostenere le famiglie alle prese con i contraccolpi della guerra in Ucraina". Si legge in una nota. "Questi - ricorda - i requisiti che gli incaricati devono possedere per poter richiedere ad Inps l'indennità: essere titolari di partita Iva attiva; avere un reddito annuo 2021, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000,00 - corrispondente al 78% di Euro 6.410,00; essere ...