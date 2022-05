“Da dieci anni ho lasciato l’Italia e la mia vita è a Zurigo La difficoltà più grande? Non è partire ma creare nuove radici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 maggio 2022) “Sono andata via dalla prima volta nel gennaio del 2013, direzione Uk. Per me in quel giorno si sono aperti orizzonti che non avevo nemmeno osato immaginare”. Isabella Sorace ha 32e viene da un piccolo paesino in provincia di Bergamo. Hadopo due stage non pagati. Da allora non è più tornata. Tutto è iniziato grazie a una borsa di studio a Milano. “Per la mia laurea specialistica ho ottenuto una borsa che copriva tutti i costi in Bocconi: così ho completato il Master of Science in Finance (in lingua inglese). Quel momento ha cambiato completamente le mie prospettive. Arrivando da un background molto modesto non avrei mai nemmeno immaginato di andare alla Bocconi”. Durante la specialistica la giovane bergamasca ha fatto esperienza in Israele e Inghilterra, e svolto due stage (non pagati) ...