Cos’è la palatoschisi congenita, la malattia con cui è nata la figlia di Gianluca Vacchi (Di lunedì 23 maggio 2022) palatoschisi. Altrimenti detto labbro leporino. E’ questo il nome della malformazione con cui è nata due anni fa Blu Jerusalema, la figlia di Sharon Fonseca e Gianluca Vacchi. “Quando me lo hanno detto stavo per perdere i sensi”, ha raccontato Vacchi in una commovente intervista a Domenica In. Il labbro leporino è la più comune anomalia congenita del cranio e del volto e che, oggi, si può per fortuna curare. “La labiopalatoschisi è una malformazione congenita caratterizzata dalla presenza di una schisi, ovvero l’interruzione dei tessuti della faccia e della cavità orale (naso, labbra, gengive, palato) dovuta alla loro mancata fusione”, spiegano gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. “L’anomalia può presentarsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022). Altrimenti detto labbro leporino. E’ questo il nome della malformazione con cui èdue anni fa Blu Jerusalema, ladi Sharon Fonseca e. “Quando me lo hanno detto stavo per perdere i sensi”, ha raccontatoin una commovente intervista a Domenica In. Il labbro leporino è la più comune anomaliadel cranio e del volto e che, oggi, si può per fortuna curare. “La labioè una malformazionecaratterizzata dalla presenza di una schisi, ovvero l’interruzione dei tessuti della faccia e della cavità orale (naso, labbra, gengive, palato) dovuta alla loro mancata fusione”, spiegano gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. “L’anomalia può presentarsi ...

