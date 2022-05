CorSport: dopo la partita i tifosi dello Spezia hanno aggredito quelli del Napoli con spranghe e cinture (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul Corriere dello Sport la ricostruzione degli scontri tra i tifosi del Napoli e quelli dello Spezia, ieri, prima, durante e dopo la partita al Picco. Tutto è iniziato prima del match, intorno a mezzogiorno. “a Viale Garibaldi, non lontano dallo stadio, la Polizia è costretta a sedare i primi scontri tra tifosi del Napoli giunti a bordo di due pulmini e tifosi dello Spezia”. Poi l’ingresso dei tifosi del Napoli allo stadio: “Un prologo violento cui segue l’ingresso al Picco dei circa 1.200 sostenitori al seguito di Insigne e compagni: i classici e beceri cori di violenza e provocazione partono da tutti i settori e non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul CorriereSport la ricostruzione degli scontri tra idel, ieri, prima, durante elaal Picco. Tutto è iniziato prima del match, intorno a mezzogiorno. “a Viale Garibaldi, non lontano dallo stadio, la Polizia è costretta a sedare i primi scontri tradelgiunti a bordo di due pulmini e”. Poi l’ingresso deidelallo stadio: “Un prologo violento cui segue l’ingresso al Picco dei circa 1.200 sostenitori al seguito di Insigne e compagni: i classici e beceri cori di violenza e provocazione partono da tutti i settori e non ...

Advertising

napolista : CorSport: dopo la partita i tifosi dello Spezia hanno aggredito quelli del Napoli con spranghe e cinture L’ingres… - rusdaboss : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Milan campione d'Italia dopo 11 anni ?? Diavolo on fire ?? La libertà de… - Fprime86 : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Milan campione d'Italia dopo 11 anni ?? Diavolo on fire ?? La libertà de… - conteadifoix : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Milan campione d'Italia dopo 11 anni ?? Diavolo on fire ?? La libertà de… - CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Milan campione d'Italia dopo 11 anni ?? Diavolo on fire ?? La… -