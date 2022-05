Calcio: Totti, Messi, Eto’o e tanti altri campioni in campo a San Siro contro le discriminazioni (Di lunedì 23 maggio 2022) Questa sera dalle ore 20.45 a San Siro si disputerà un match di beneficenza, dal titolo Integration Heroes Match, per sensibilizzare sulla tematica delle discriminazioni di ogni tipo. Il match, visibile su Sky Sport Uno, Tv8 e NOW, vedrà protagonisti tantissimi campioni del passato e del presente del Calcio, tra cui Francesco Totti, Lionel Messi e Samuel Eto’o. Quest’ultimo sarà l’ambasciatore ufficiale della serata, sostenuto anche dalla Lega Serie A e dall’associazione Slums Dunk OdV, dei due giocatori di Basket Bruno Cerella e Tommaso Marino. La serata prevede anche la presenza di alcuni protagonisti del mondo della musica, come Ghali, Sergio Sylvestre e Jimmy Sax. L’obbiettivo sarà dunque quello di raccogliere fondi da destinare poi alle ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Questa sera dalle ore 20.45 a Sansi disputerà un match di beneficenza, dal titolo Integration Heroes Match, per sensibilizzare sulla tematica delledi ogni tipo. Il match, visibile su Sky Sport Uno, Tv8 e NOW, vedrà protagonistissimidel passato e del presente del, tra cui Francesco, Lionele Samuel. Quest’ultimo sarà l’ambasciatore ufficiale della serata, sostenuto anche dalla Lega Serie A e dall’associazione Slums Dunk OdV, dei due giocatori di Basket Bruno Cerella e Tommaso Marino. La serata prevede anche la presenza di alcuni protagonisti del mondo della musica, come Ghali, Sergio Sylvestre e Jimmy Sax. L’obbiettivo sarà dunque quello di raccogliere fondi da destinare poi alle ...

Advertising

angelomangiante : I tempi per far tornare #Totti alla Roma sono maturi. Deve tornate nella sua casa. Un uomo di calcio, vedi Paolo Ma… - Gazzetta_it : Un like di Totti per il post di addio di Dybala alla Juve. E Roma va in fibrillazione - Marylena_88 : RT @sportface2016: Calcio: Totti, Messi, Eto’o e tanti altri #campioni in campo a #SanSiro contro le discriminazioni - sportface2016 : Calcio: Totti, Messi, Eto’o e tanti altri #campioni in campo a #SanSiro contro le discriminazioni - thevalse_ : vincerebbe la Champions anche oggi sta formazione Totti Pirlo Sneijder CALCIO -