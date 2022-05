Bill Gates non ha lanciato «il latte materno artificiale» mentre questo scarseggia negli Stati Uniti

(Di lunedì 23 maggio 2022) Il 13 maggio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «è fantastico. Lancia ilpropriola carenza di formule colpisce l’America; è il più grande investitore in vaccini e c’è una pandemia; è il più grande proprietario di terra in America e c’è una crisi alimentare. È come se fosse chiaroveggente». Si tratta di una notizia falsa. Innanzitutto, è vero che glistanno sperimentando una grave carenza diin polvere, prodotto comunemente utilizzato per l’alimentazione dei neonati come alternativa al. La scarsità della cosiddetta “baby formula” è stata innescata dall’intempestiva combinazione di una crisi ...

GiovaQuez : Che il #vaiolodellescimmie è dovuto ad una fuoriuscita da un laboratorio segreto ucraino, finanziato da Pentagono e… - nichi_nicola : RT @Anto74745879: @gianvitosibilio Se hanno modificato il vaiolo in laboratorio, allora potrebbe essere letale perché il virus non lo è. Mi… - Nico01042014 : RT @Silvana_demari: Abbiamo il vaiolo delle scimmie. Incredibilmente Bill Gates ha messo a punto un vaccino contro questo virus dal 2019, i… - jbuchtova804 : RT @IlariaBifarini: Meno male che abbiamo i vari Rockefeller, Bill Gates e altri generosissimi filantropi che si occupano della salute di n… - Efisio31251859 : RT @MiFingoMorta: Ci è chiaro che è la Nato probabilmente pagata da Bill Gates a voler distruggere tutto. Ci è anche chiarissimo chi sono i… -

