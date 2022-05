Berlusconi saluta i tifosi del Milan con un calice di vino in mano. Dalla piazza il coro “c’è solo un presidente” – Video (Di lunedì 23 maggio 2022) Mentre i tifosi del Milan erano in piazza Duomo per festeggiare lo scudetto, Silvio Berlusconi si è affacciato da una terrazza con un bicchiere di vino in mano rivolto alle persone. La platea ha intonato il coro “c’è solo un presidente” e “Berlusconi, Berlusconi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Mentre idelerano inDuomo per festeggiare lo scudetto, Silviosi è affacciato da una terrazza con un bicchiere diinrivolto alle persone. La platea ha intonato il“c’èun” e “”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

yassine01937035 : RT @OnlyMilan18: Berlusconi sul tetto alla Mao Tse-Tung...che saluta con la manina ..cantando chi non salta nero azzurro è..???????????????? - OnlyMilan18 : Berlusconi sul tetto alla Mao Tse-Tung...che saluta con la manina ..cantando chi non salta nero azzurro è..???????????????? - infoitinterno : Berlusconi saluta Napoli in un bagno di folla: 'Grazie presidente per essere venuto' | Video - AgenziaVISTA : Berlusconi a cena a Napoli saluta e manda baci ai passanti che lo fotografano - CorriereUmbria : Berlusconi saluta Napoli in un bagno di folla: 'Grazie presidente per essere venuto' | Video #Berlusconi #Napoli… -