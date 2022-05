Berlusconi è al centro di una guerra tra donne | Prestigiacomo attacca Gelmini e sostiene Ronzulli

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 23 maggio 2022) Ieri lo scontro tra Matteo Salvini – che aveva invitato chi criticaa “contare prima fino a cinque” – e Maria Stella– “non si immischi, non è ancora il capo di Forza Italia” – si era concluso con l’appello di Antonio Tajani alla calma. “Una singola opinione non rappresenta una divisione, ma danneggia un’intera comunità umana e politica che proprio in questi giorni ha trovato entusiasmo ed un nuovo slancio attorno al proprio leader. I nostri elettori non ci chiedono polemica, ma impegni seri e quotidiani per risolvere i problemi dei cittadini. Per questo motivo a tutti ed in particolare a chi oggi guida la nostra delegazione al governo è richiesto un supplemento di responsabilità e buonsenso”. Oggi, sulle posizioni di, considerate troppo “putiniane” da Maria Stella, arriva anche ...