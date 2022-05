Alessia Marcuzzi torna in tv: Mara Venier svela dove e quando (Di lunedì 23 maggio 2022) Mara Venier, ospite dell'ultima puntata di Che tempo che fa in onda domenica 22 maggio, ha svelato a Fabio Fazio e ai telespettatori di Rai 3 che Alessia Marcuzzi tornerà presto in televisione. La rivelazione di Mara Venier su Alessia Marcuzzi Come rivelato dalla conduttrice di Rai 1, l'ex volto dell'Isola dei Famosi sarà ospite di Domenica in Show: speciale del contenitore domenicale che andrà in onda con una sola puntata venerdì 27 maggio in prima serata sulla prima rete di Viale Mazzini. Delusione quindi per i fan della presentatrice che da tempo ormai ha abbandonato la scena televisiva, impegnandosi invece nelle sua attività imprenditoriali. Dopo l'addio a Mediaset, Alessia non è più apparsa in tv, quindi si può ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 23 maggio 2022), ospite dell'ultima puntata di Che tempo che fa in onda domenica 22 maggio, hato a Fabio Fazio e ai telespettatori di Rai 3 chetornerà presto in televisione. La rivelazione disuCome rivelato dalla conduttrice di Rai 1, l'ex volto dell'Isola dei Famosi sarà ospite di Domenica in Show: speciale del contenitore domenicale che andrà in onda con una sola puntata venerdì 27 maggio in prima serata sulla prima rete di Viale Mazzini. Delusione quindi per i fan della presentatrice che da tempo ormai ha abbandonato la scena televisiva, impegnandosi invece nelle sua attività imprenditoriali. Dopo l'addio a Mediaset,non è più apparsa in tv, quindi si può ...

